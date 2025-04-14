Путин проведет 15 апреля заседание президиума Госсовета

Российская Газета

Завтра, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного Совета. Темой станет развитие инфраструктуры для жизни.

Путин проведет заседание президиума Госсовета
© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники обсудят меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорог и работу общественного транспорта.

Ожидаются выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, главы Татарстана Рустама Минниханова, главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Политика
Валерий Лимаренко
Алексей Цыденов
Рустам Минниханов
Марат Хуснуллин
Андрей Воробьев
Сергей Собянин
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Республика Татарстан
Республика Бурятия
Московская Область
Москва