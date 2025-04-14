Путин проведет заседание президиума Госсовета

Завтра, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного Совета. Темой станет развитие инфраструктуры для жизни.

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, участники обсудят меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг ЖКХ, развитие дорог и работу общественного транспорта.

Ожидаются выступления вице-премьера Марата Хуснуллина, главы Татарстана Рустама Минниханова, главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.