Бойкот странами Европейского союза энергоносителей из России давно себя исчерпал с точки зрения экономики. Такое заявление сделал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, он уже привел к «нулевому росту» в Германии, а также закрытию ряда предприятий и финансовым потерям для стран Европы.

«Этот бойкот держится только на идейном фанатизме руководителей Европы и на их безрассудной политике», – написал Пушков, добавив, что в свое время занимавшая пост канцлера Германии Ангела Маркель заявляла, что он «важнее экономики».

Также член Совета Федерации подчеркнул, что конфликт с Россией становится «анахронизмом, который дорого обходится Европе».

Ранее ряд немецких компаний заявили, что хотели бы восстановить прямые поставки российского газа.

О том, что дешевый российский газ снова может вернуться в Европу заявлял и президент РФ Владимир Путин. По его словам, это будет возможно, если Россия и США договорятся о сотрудничестве в области энергетики.