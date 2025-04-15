В России обвинили Украину в попытке сорвать перемирие

Нанося удары по энергетической инфраструктуре, президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать перемирие, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

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По словам парламентария, Зеленский провоцирует Россию, ожидая ответных ударов по украинской энергетике.

«Мы не даем этого повода. Мы по войскам по военной инфраструктуре бьем, по энергоинфраструктуре не наносим ударов. Он хочет, чтобы нанесли, чтобы, как у Высоцкого, "потом про этот случай раструбят по "Би-би-си"". Только мы нанесем, сразу про их удары забудут, а про наши вспомнят. Остались считанные дни, 30 суток мы выдержим, а после мы уже будем делать так, как выгодно нашим Вооруженным силам», — поделился депутат.

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Ранее в Минобороны сообщили, что за последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли по российской энергетике восемь ударов. По данным ведомства, атакам подверглась инфраструктура в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях, а также в Луганской народной республике.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.