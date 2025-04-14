Лавров рассказал о "сходке" ВСУ с западными коллегами в Сумах перед ударом ВС РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на пораженном объекте в Сумах проходила встреча военачальников ВСУ с западными коллегами. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты попросили главу ведомства прокомментировать историю с Сумами, публикации в западных СМИ, выступления государственных деятелей по этому вопросу.

Министр пояснил, что неоднократно призывал генсека ООН Антониу Гутерриша выполнять требования статьи 100 Устава организации, не занимать ничью сторону, а проводить сбалансированную позицию, не получать указаний ни от какого правительства.

Вместе с тем, генсек, после криков о том, что в Сумах «десятками погибли дети, гражданские лица», сделал заявление о том, что он твердо выступает за прекращение подобных нарушений международного гуманитарного права, за урегулирование украинского кризиса на основе Устава ООН, заметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты, вооружение на территории гражданских объектов.

«У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают», — разъяснил министр.

Ранее в Минобороны России сообщили, что свыше 60 боевиков ВСУ погибли в результате удара ВС России по Сумам.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинское руководство продолжает использовать своих мирных граждан в качестве живого щита, размещая военные объекты в городах.