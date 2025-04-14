Медведев жестко высказался об идее Мерца ударить по Крымскому мосту

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца «нацистом» после его заявления об ударе по Крымскому мосту. Свое мнение российский политик высказал в соцсети X.

Ранее Фридрих Мерц заявил о том, что Вооруженным силам Украины необходимо выйти из оборонительной позиции и в этом им могут помочь немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он также допустил применение ВСУ ракет для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом».

По мнению Дмитрия Пескова, кандидата в канцлеры Германии Фрица Мерца «преследуют воспоминания об отце, служившем в гитлеровском вермахте».

«Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» - написал он.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Фридрих Мерц должен в скором времени занять пост канцлера ФРГ.