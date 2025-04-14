Песков заявил о нежелании ЕС искать мирные пути и провоцировании конфликта
Европейские страны продолжают поддерживать военные действия на Украине, игнорируя возможность мирного урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, европейские страны в настоящее время не проявляют склонности к поиску мирных решений на Украине, передает ТАСС.
«Европейские столицы склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», – заявил Песков.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.
Газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией.