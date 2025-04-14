В Кремле оценили слова Мерца о передаче Киеву ракет Taurus

Слова возможного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставке крылатых ракет Taurus Украине показывают, что он сторонник ужесточения позиций Берлина в конфликте. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Российская Газета

Лидер блока ХДС/ХСС ранее допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине, но указал на то, что этот шаг следует согласовать с европейскими партнерами.

"В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", - сказал Песков на брифинге в понедельник.

По его словам, аналогичную позицию Кремль видит и в других европейских столицах, которые "не склонны к тому, чтобы искать пути выхода на мирные переговоры".

"Скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - добавил он.

Напомним, ракета Taurus способна развивать скорость до 900 километров в час и поражать цели на расстоянии до 500 километров. Ракету сбрасывают с самолета, после чего она летит на высоте около 50 метров, что мешает ее обнаружению радарами.