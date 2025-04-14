Депутат нижней палаты российского парламента от Севастополя Дмитрий Белик в интервью РИА Новости назвал безумием заявление вероятно будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus украинской стороне.

Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD не исключил поставку Германией крылатых ракет Taurus вооруженным силам Украины. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с партнерами в Европейском союзе.

"Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - поделился своей точкой зрения Белик.

По словам парламентария, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в ограниченном количестве.

Российская Федерация полагает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, которые содержат продукцию военного назначения для Украины, станут законной целью для ВС РФ. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательный эффект.