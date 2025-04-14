Современная капиталистическая система подошла к стадии своего объективного истощения и неизбежно нуждается в замене новой парадигмой развития.

Такое мнение выразил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, в настоящее время только президент России Владимир Путин открыто говорит о необходимости изменений, в то время как другие мировые лидеры не проявляют такой решительности. Хазин отметил, что Путин давно предвидел крах не только капиталистической, но и всей неолиберальной системы, начиная обсуждать это публично несколько лет назад.

Экономист считает, что Путин понимает, что конец капитализма неизбежно приведёт к глобальной катастрофе. Чтобы смягчить последствия этого кризиса, он предлагает другим мировым лидерам постепенно переходить к новой системе.

По словам Хазина, основы этой новой системы восходят к структуре Советского Союза, который представлял собой крупную автономную корпорацию с замкнутым внутренним рынком и возможностью внедрения инноваций и развития собственной технологической базы.

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Одной из альтернатив, которую Путин может предложить миру, по мнению Хазина, является концепция разделения планеты на несколько независимых валютных зон. Эксперт считает, что именно такое будущее видит президент, при этом Россия займёт значительную суверенную часть обширного евразийского пространства.