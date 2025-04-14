Глава МИД Ирана Аракчи приедет в Москву

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил на пресс-конференции журналистам, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в конце этой недели совершит запланированный визит в Москву.

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Багаи отметил, что Аракчи использует этот визит, чтобы обсудить последние события, связанные с переговорами Ирана и США, передает РИА "Новости".

Напомним, что в субботу в оманской столице Маскате прошли переговоры Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Позже Аракчи заявил, что переговоры были конструктивными.

По данным СМИ, второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме, но с присутствием оманских посредников.