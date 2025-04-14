Президент Владимир Зеленский делает подобные заявления, потому что не планирует вести мирные переговоры с Россией, считает депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о недоверии к России. Он также высказался против переговоров с Москвой во время интервью на передаче «60 минут» на телеканале CBS.

Парламентарий заявил, что украинский лидер хочет сохранить собственную власть на Украине. Для этого он пытается ввести в заблуждение администрацию президента США Дональда Трампа и многих других западных партнеров, считает Чепа. Вместе с тем, по его словам, уже сейчас очевиден неполный контроль Зеленского над политическим развитием событий на Украине.

«Зеленский сегодня нелегитимный, это понимают все, поэтому в таком виде переговоры и невозможны. После 18 марта, когда был заключен договор о ненанесении ударов по энергообъектам, более 60 раз Вооруженные силы Украины нарушали это соглашение. Это говорит о том, что они и не собирались его выполнять», — указал Чепа.

Он также добавил, что эти нарушения были во многом рассчитаны на провокации и попытки вынудить Россию нанести ответный удар, чтобы потом обвинить ее. Таким образом Зеленский пытается сорвать мирные соглашения, в то время, как Россия всегда заявляла о готовности к ведению переговоров, заключил парламентарий.

Интервью Зеленского телеканалу CBS разозлило Трампа

Напомним, 4 апреля Минобороны России сообщали об ударе по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с западными инструкторами. Там заявили о потере 85 военнослужащих.