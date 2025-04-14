Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы

Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.

Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.

Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.