Слуцкий: Мерц становится сообщником Зеленского в военных преступлениях

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Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который в мае может возглавить новое правительство Германии, становится прямым сообщником Владимира Зеленского в военных преступлениях, допуская поставку Киеву крылатых ракет Taurus.

Слуцкий назвал Мерца сообщником Зеленского
© РИА Новости

Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Попытки наладить поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет со стороны ФРГ не имеют ничего общего с урегулированием украинского кризиса. Не говоря о том, что такие шаги провоцируют эскалацию и, как следствие, рост рисков глобального противостояния. Мерц становится прямым сообщником Зеленского в военных преступлениях против мирных граждан", - отметил парламентарий в Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, Мерц делает заявку на вхождение в европейскую "партию войны".

"Но еще вопрос: будет ли поддержана воинствующая риторика Мерца его союзниками по формируемой правящей коалиции в лице СДПГ и того же [Олафа] Шольца, который на посту канцлера ФРГ последовательно блокировал подобные инициативы", - отметил глава думского комитета.

Ранее Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе. Он отметил, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Крымский мост.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

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