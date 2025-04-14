Песков: продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Решение о том, будет ли продлеваться мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины, будет зависеть от президента России Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что, предварительно, Москва обсудит с Вашингтоном все нарушения со стороны Киева.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — цитирует Пескова ТАСС.

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Ранее Песков назвал катастрофичными причины несоблюдения украинской стороной моратория на удары.

В МИД России также отмечали, что Москва передаёт США данные о нарушении Киевом моратория на удары.