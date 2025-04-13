Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отражением реальности учебники по географии в Италии, в которых Крым обозначен как часть России. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии Елена Ким пожаловалась, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен на картах как российская территория. По ее словам, уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал.

«В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача», — отметил Шеремет.

Парламентарий отметил, что Крым испокон веков принадлежал России. Он добавил, что в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой «полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией».

На Украине возмутились наличием в Италии учебников с российским Крымом

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине.

Ранее Шеремет сообщил, что разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области является переломным моментом конфликта.