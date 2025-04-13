В Госдуме объяснили, почему Трамп продлил санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп еще на год продлил действие санкционного режима против России, который ввел его предшественник Джо Байден 15 апреля 2021 года. Если бы он этого не сделал, то на него мог обрушиться ураган претензий. Об этом в разговоре с RT заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа. Данное решение президента США он назвал ожидаемым.

«Если предположить, что было бы какое-то другое решение, то на Трампа обрушился бы ураган претензий. Это только бы вызвало осложнение ситуации», - отметил депутат.

Алексей Чепа предположил, что смягчение американской санкционной политики станет возможно после того, как начнут работать дипломатические каналы.

Напомним, ранее знаменитый американский экономист Джеффри Сакс заявил, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами движутся к отмене ограничений. По его словам, события развиваются в правильном направлении.