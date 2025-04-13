В России заявили о деградации ОБСЕ

Мирошник: причин продолжать работать с ОБСЕ почти нет
Деградация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) достигла фантастических размеров, причин у России продолжать с ней работать практически нет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".
"ОБСЕ просто деградировала, деградировала в фантастических размерах, - отметил он. - На сегодняшний день у нас на самом деле не так много причин продолжать работать с ОБСЕ, потому что это слишком ангажированная организация, слишком много вопросов, которые просто блокируются на площадке".
Мирошник также напомнил о случаях, когда ОБСЕ с помощью наблюдательных камер, призванных контролировать зону сохранения режима прекращения огня, передавала разведданные украинским боевикам. При этом он обратил внимание, что Россия останется страной-участницей организации и не выйдет из нее, чтобы не дать Западу "рассказывать свою правду и строить свою виртуальную реальность".
"Рассчитывать, что ОБСЕ вынесет какие-то серьезные выводы - нет, а как площадка - мы не можем из нее выйти, мы обязаны там везде быть. Вы не представляете, как хотели бы наши оппоненты, чтобы нас там не было, чтобы они в один голос пели и рассказывали свою правду и строили свою виртуальную реальность".