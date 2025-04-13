Деградация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) достигла фантастических размеров, причин у России продолжать с ней работать практически нет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

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"ОБСЕ просто деградировала, деградировала в фантастических размерах, - отметил он. - На сегодняшний день у нас на самом деле не так много причин продолжать работать с ОБСЕ, потому что это слишком ангажированная организация, слишком много вопросов, которые просто блокируются на площадке".

Мирошник также напомнил о случаях, когда ОБСЕ с помощью наблюдательных камер, призванных контролировать зону сохранения режима прекращения огня, передавала разведданные украинским боевикам. При этом он обратил внимание, что Россия останется страной-участницей организации и не выйдет из нее, чтобы не дать Западу "рассказывать свою правду и строить свою виртуальную реальность".