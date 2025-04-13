В России отреагировали на публикации о новом разделе мира

Создание новой формы колониальной зависимости мира от небольшой группы стран является малореалистичным сценарием, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее издание Newsweek опубликовало карту мира, согласно которой многие страны мира могут быть в будущем поделены на сферы влияния между Россией, США и Китаем. По мнению авторов, в сферу влияния России может попасть вся Европа, включая Турцию и закавказские республики.

Новиков отметил, что подобные заголовки западной прессы являются средством привлечения внимания и таких малореалистичных сценариев будет озвучено еще немало. Что касается России, то она за свою историю сыграла колоссальную роль в крушении колониальных империй и продолжает выступать против идеи раздела мира на сферы влияния, указал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Россия поддерживает объединение стран, готовых вместе развиваться и преодолевать мышление, которое предполагает решение вопроса с помощью войн. И Москва, и Пекин выступают за укрепление роли ООН и регулярно поднимают тему многополярного мира, отметил депутат.

«Я думаю, что все эти карты — это всего лишь досужие домыслы, попытка спроектировать будущее, исходя из того, что наиболее сильные страны будут проявлять свои агрессивные устремления. В данном случае и Пекин, и Москва правы, говоря о том, что речь нужно вести не о сферах влияния, а о гарантиях безопасности для всех», — добавил парламентарий.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, что на фоне сближения России и США европейские страны начинают все больше идти в раскол, что грозит им самоизоляцией. Он пояснил, что сегодня Германия, Франция и Британия высказываются за милитаризацию и независимость от Вашингтона, то есть пытаются «наращивать мускулы».