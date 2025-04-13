Пушков отметил популярность Трампа вопреки отсутствию достижений за 100 дней власти

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп остается популярным, несмотря на отсутствие явных достижений за первые 100 дней его президентства.

Пушков отметил, что хотя у Трампа не было явных результатов за первые 100 дней на посту президента, он все еще привлекает значительное внимание и имеет поддержку среди населения США. В своем Telegram-канале Пушков упомянул событие во Флориде, на котором Трампа встретили стоя и с овациями. Приветствие он получил на одном из матчей UFC.

«Гигантская толпа, устроившая стоячую овацию президенту США, приветствует Дональда Трампа во время его появления во Флориде на матче UFC... Эта овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, организованные демократами и прокатившиеся недавно по 50 штатам страны. Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью», – написал сенатор.

Формальной причиной для начала протестов стали введенные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. В черный список не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.