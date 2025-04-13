Названы сроки проведения переговоров РФ и Украины по судоходству в Черном море

Представители Украины и России намерены провести переговоры по вопросу Черного моря. Встреча пройдет 15-16 апреля в Турции, пишет CNN Turk.

По данным агентства, представители России и Украины встретятся в Анкаре. Ключевым вопросом в переговорах станет безопасность судоходства в Черном море.

«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море», — отметили журналисты.

Вместе с тем, не раскрывается, какие еще темы будут затрагиваться при переговорах.

Ранее МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, в свою очередь, что Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса в рамках переговоров по новой «черноморской инициативе».