Вена не пригласила дипломатов РФ на мероприятия в память о Маутхаузене

Австрия не пригласила Россию на официальные мероприятия, посвященные годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Маутхаузен. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

Посол отметил, что с начала СВО австрийцы свели к минимуму официальные контакты с дипломатами РФ. Российское посольство и диппредставительства не получают приглашения на официальные или полуофициальные мероприятия, связанные с мемориалами. В этом году также ничего не изменилось.

«Третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — сказал Любинский.

Дипломат добавил, что посольство организует свои мероприятия в память о жертвах нацистов. Эти мероприятия привлекают большое внимание.

Нацистский концлагерь Маутхаузен находился в нацистской Австрии (Остмарк) в 1938 -1945 годы. Он состоял из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории страны. Здесь погибло более 100 тысяч человек, были зверски замучены 32 180 советских граждан, убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.

С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориальный музей.