Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов. Также в графике главы государства запланированы совещания и международные контакты, сообщается в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«На неделе в президентском плане вопросы благоустройства городов. Задача была поставлена и в послании Федеральному собранию… В графике президента региональные поездки… Также президент проведет совещания с правительством, членами Совета безопасности. Есть в президентском графике на неделю и международные контакты», — поделился деталями расписания президента Зарубин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Представитель Кремля отметил, что ожидания СМИ и общественности на этот счет граничат с максимализмом.

Песков отметил, что подготовка встречи лидеров двух государств требует времени и усилий. В частности, для организации личной встречи Путина и Трампа необходимо, чтобы они публично высказали свою политическую волю к тому, что она должна состояться.