Песков: действия Киева возмущают администрацию Трампа

Отвратительное поведение украинских чиновников не импонирует администрации президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что на фоне этого отношения Вашингтона и Киева «не очень-то клеятся», пишет ТАСС.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент назвал Владимира Зеленского «артистом» с неважным окружением.

«У киевского режима не очень-то клеится с Вашингтоном, не очень-то клеятся их дела. Мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что сложившаяся ситуация не способствует укреплению отношений между Соединенными Штатами и Украиной.