В Кремле прокомментировали нарушение Киевом моратория на удары

Киев либо не хочет, либо не может соблюдать 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Договоренности о 30-дневном моратории были достигнуты 18 марта. Вместе с тем, как отмечают в Минобороны РФ, ВСУ ежедневно наносят удары по объектам на территории России.

«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может. Не может держать части своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, атаки на объекты инфраструктуры демонстрируют лживую позицию властей Украины по ряду ключевых вопросов.

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Песков отметил, что все больше стран и политиков обращают внимание на несоблюдение Киевом временного моратория на удары по энергообъектам.