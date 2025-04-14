Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оперативно реагировать на лесные пожары, количество которых в восьми регионах уже превышает прошлогодние показатели.

Путин на совещании с правительством потребовал обеспечить своевременное реагирование на возникающие очаги лесных пожаров, передает ТАСС. Президент отметил, что в восьми российских регионах количество пожаров уже превышает показатели прошлого года, что требует незамедлительных действий.

Президент выразил уверенность, что правительство будет держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие угрозы, чтобы минимизировать ущерб от пожаров и обеспечить безопасность граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МЧС Александр Куренков сообщал, что количество лесных пожаров и их площадь на территории России с начала года значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.