Песков рассказал, что зарабатывает меньше своей супруги Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что зарабатывает меньше, чем его супруга, российская фигуристка и организатор ледовых шоу Татьяна Навка. Об этом стало известно из документального фильма Первого канала «Она», который вышел в эфир к 50-летию спортсменки.

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— Да, конечно. Хотя у нас очень неплохая зарплата, — ответил Песков на вопрос, больше ли у Навки жалованье, чем у него.

При этом фигуристка отметила, что пресс-секретарь президента иронизирует над разницей в их доходах, говоря, что «за Навкин счет живет». Песков подчеркнул, что десять лет семейной жизни наложили отпечаток на их привычки и взгляды — по его словам, Навка тоже начала смотреть новости, хотя раньше этого не делала.

Пресс-секретарь заявил, что Навка стала «патриотом во второй степени», которая «со всей пролетарской жесткостью» указывает ему на недостаточную защиту президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Татьяна Навка рассказала, что в их отношениях с Дмитрием Песковым отсутствуют табу на обсуждение различных тем, отметив, что она «просто умная женщина» и не задает лишних вопросов.