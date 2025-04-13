Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

Сиюминутных результатов возобновления диалога между Россией и США ждать невозможно из-за слишком сложных проблем. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.

При этом он признал, что отношения России и США развиваются очень хорошо.

Представитель Кремля отметил, что реанимировать отношения стран практически с нуля — дело сложное и требует очень напряженных дипломатических и других усилий. По его словам, путь примирения состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия.

«Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел», — добавил Песков.

Также Песков отмечал, что встреча президента РФ Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств.