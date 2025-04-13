В России отреагировали на решение Трампа продлить санкции Байдена

Продление американским президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций на год является ожидаемым шагом и не несет в себе ничего нового, заявил депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат Чепа отметил, что Россия живет под санкциями США с 70-х годов и до конца их никто не снимет. В настоящее же время идет напряженный процесс подготовки мирного соглашения, и эти резкие меры Вашингтона являются элементом политических решений Трампа, объяснил парламентарий.

«Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас», — считает Чепа.

Депутат добавил, что России следует относиться к продлению санкций абсолютно спокойно и без резких ответов. Он добавил, что президент Владимир Путин четко ведет внешнюю политику и оценивает ситуацию, поэтому Россия продолжит придерживаться собственного плана, основанного на интересах государства.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе от 15 апреля 2021 года, который предполагает санкционный режим против российских частных и юридических лиц, которые якобы могут быть причастны к «подрыву проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступлениям, а также «поощрению и использованию транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».