В МИД РФ прокомментировали ситуацию с арестом Гуцул

Россия использует все имеющиеся в распоряжении дипломатические ресурсы, чтобы добиться реагирования на ситуацию с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, привлекает внимание международного сообщества, рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Об этом пишет РИА Новости.

Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.

«Для реагирования на ситуацию задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — пояснил Полищук.

Оппозиция отмечает, что в Молдавии в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей, заметил дипломат.

Симоньян назвала арест Гуцул «неуважением к выбору молдаван»

Полищук подчеркнул, что наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, в частности, Евгения Гуцул.

По его словам, Россия поставила вопрос об аресте молдавского политика в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.