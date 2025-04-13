В Кремле ответили на вопрос о личной встрече Путина с Трампом
Встреча президентов России и США состоится в соответствующее время, к ней нужно готовиться. Визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа стал дополнительным шагом к данной встрече. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью телеканалу «Россия».
Пескову задали вопрос, можно ли рассматривать приезд спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Россию как дополнительный шаг к личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Песков ответил, что приезд Уиткоффа и его общение с Владимиром Путиным «станет дополнительным шагом в сторону этой встречи». По словам представителя Кремля, президенты России и США уже публично высказывали свою политическую волю к тому, что они должны встретиться.
«Встреча эта состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — сказал Песков.
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