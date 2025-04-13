Посол РФ в Лондоне отреагировал на заявления о российской угрозе

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Россия не представляет никакой опасности для Великобритании, но если Лондон желает изобретать новые мнимые угрозы — это его дело, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью BBC.

Власти королевства опасаются, что в случае обострения противостояния между РФ и НАТО Москва может повредить энергокабели, связывающие Великобританию с континентальной Европой, а также трубопроводы, по которым страна получает газ из Норвегии, рассказали накануне британские СМИ.

«Я отвергаю существование угрозы для Великобритании, она была полностью выдумана. Нет никакой угрозы для Великобритании со стороны России. Но если Великобритания хочет ухудшать отношения, изобретать новые угрозы, преподносимые как исходящие из России, что не так, то это ее дело», — подчеркнул глава дипмиссии.

Журналисты попросили его прокомментировать статью в The Sunday Times, где рассказывается, что Россия установила устройства для сбора данных о четырех британских подлодках Vanguard с ядерным оснащением.

«Я не собираюсь этого отрицать, но мне интересно, действительно ли нам нужна слежка за британскими подлодками с устаревшими ядерными боеголовками. Все эти угрозы чрезвычайно преувеличены», — констатировал Келин.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что все усилия евроатлантического сообщества сейчас сосредоточены на подготовке к новой войне, а во главе этого процесса — Германия, Франция и Великобритания.