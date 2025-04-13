Российское руководство никогда не вмешивалось во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил вице-премьер республики Александар Вулин.

«Я хочу поблагодарить правительство <...> и президента РФ [Владимира Путина] за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы. Они <...> оставляют сербам [возможность] самим выбирать свой собственный путь», — сказал политик.

По его словам, ни один российский чиновник и государственный деятель не пытался оказать влияния на Сербию при формировании кабинета министров. Этого не происходило «ни открыто, ни скрыто», подчеркнул Вулин.

12 апреля вице-премьер Сербии заявил, что Европейский союз (ЕС) рассматривает его страну в качестве своей колонии. Таким образом он прокомментировал призыв комиссара регионального содружества по вопросам расширения Марты Кос не включать Александара Вулина в состав нового правительства республики.

Как отметил политик, представитель ЕС спутала свои полномочия с функциями «оккупационного координатора». При этом он добавил, что Сербия не собирается слушать никаких команд извне.