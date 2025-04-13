Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что после завершения специальной военной операции (СВО) России понадобится новая система защиты границ из-за Запада. Такую задачу он озвучил в разговоре с РИА Новости.

Он объяснил, что данную стратегию должны определять военнослужащие.

Глава парламента Крыма выразил уверенность, что военным с учетом исторического опыта удастся выстроить надежную систему государственных границ.

Константинов отметил, что эту задачу для России следует решить из-за тех «агрессивных планов, вынашиваемых западными странами».

До этого в Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта.

Тогда Константинов отметил, что в мире некоторые противостояния остаются неразрешенными в течение десятилетий и столетий. В пример он привел Ближний Восток, где мир обсуждается последние 80 лет.