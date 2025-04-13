Лавров одобрительно отнесся к сравнению дипломатов с рок-звездами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что не видит ничего плохого в сравнении дипломатов с рок-звездами. Он сделал соответствующее заявление в ходе дискуссии на полях Анталийского дипломатического форума в Турции, трансляция которой велась на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во время мероприятия ведущий отметил наличие у Лаврова многолетнего дипломатического опыта и выразил уверенность, что министр является одним из самых популярных участников форума наряду с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого модератор сравнил главу МИД РФ с рок-звездой и поинтересовался, как он относится к такому статусу.

Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на форуме в Анталье

"Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет", — ответил Лавров.

Анталийский дипломатический форум проходит в Турции в период с 11 по 13 апреля. Выступая на мероприятии, министр иностранных дел РФ затронул многие вопросы, включая ситуацию на Украине и деятельность НАТО. В частности, он заявил, что Североатлантический альянс должен был быть распущен еще в конце XX века — сразу после распада СССР.