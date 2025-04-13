В Госдуме прокомментировали идею Келлога разделить Украину на зоны

Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля является тревожным сигналом Владимиру Зеленскому.

© Office of the President of Ukraine

Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«План Келлога — это, прежде всего, тревожный сигнал для Зеленского. Показатель того, что США относятся к Украине как к проигравшей стороне. Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать как старое лоскутное одеяло», — сказал он.

11 апреля Келлог представил план разделения Украины на зоны контроля, как это было с Берлином в 1945 году. Тогда в столице побежденной Германии были созданы русская, американская, британская и французская зоны влияния.

В США рассказали, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на зоны влияния

Политтехнолог Михаил Павлив заявил, что идея Келлога о разделе Украины на зоны влияния представляет собой видоизмененный план, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он предлагал создать на большей части подконтрольной Киеву территории долгосрочную демилитаризованную зону.