Ульянов сравнил слова Рютте о российской угрозе с желтой прессой

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Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая якобы исходит от России в Космосе, показывают, как мало его заявления отличаются от публикаций журналистов желтой прессы.

Ульянов отреагировал на слова Рютте о российской угрозе
© globallookpress.com

Такое сравнение провел постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — написал Ульянов.

До этого в разговоре с немецкой газетой Welt am Sonntag генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у него есть данные о якобы планах Москвы поместить в космосе ядерное оружие. Такое вооружение, как уточняется в публикации, способно одним махом уничтожить сотни спутников.

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