Британское издание The Guardian отмечает, что большинство западных политиков, вводившие антироссийские санкции в 2022 году, к настоящему моменту ушли со своих должностей. При этом, как подчёркивает издание, ограничительная политика не достигла поставленных целей — не ослабила внутреннюю поддержку Владимира Путина и не остановила действия России на Украине.

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«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина», - говорится в статье.

Издание называет нынешние экономические меры против Москвы одними из самых жёстких и одновременно контрпродуктивных в истории. Частично это связывают с резким ростом цен на энергоносители, который ударил по самим западным странам.

Как отмечает The Guardian, сложившаяся ситуация может вызывать у российского руководства определённое удовлетворение, учитывая масштабную ротацию кадров среди инициаторов санкционной политики на Западе.

Ранее стало известно о том, что Испания выступила с инициативой создать общеевропейский финансовый инструмент для финансирования оборонных проектов, который смогут использовать как страны ЕС, так и государства вне союза.