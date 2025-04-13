Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипломатическом форуме в Анталье

Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж.

Как утверждает РИА Новости, желающие послушать выступление российского министра начали собираться в зале конгресс-центра ещё за 30 минут до начала пресс-конференции, однако вскоре в зале не осталось свободных стульев и даже свободного места для стоявших зрителей.

По данным агентства, охрана перестала впускать туда публику — как прессу, так и других посетителей форума.

Ранее Лавров заявил, что у России не было контактов с Украиной в Анталье.

При этом он отметил, что Москва передала главе МИД Турции Хакану Фидану список атак ВСУ на энергообъекты России.