В Госдуме поддержали предложение о запрете телепрограммы "Мама в 16"

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая назвала телепрограмму "Мама в 16" (прежнее название "Беременна в 16". – Прим. ред.) "красным маячком" для социальных служб.

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До этого сенатор Юлия Лазуткина предложила запретить "Маму в 16". По ее словам, подростки, которые стали в таком возрасте родителями, не смогут воспитать достойного человека.

Буцкая поддержала предложение о запрете программы, так как, по ее мнению, данное шоу может деструктивно влиять на подростков.

"Данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. <...> Девочки, насмотревшись на успех предыдущих героинь шоу, могут ради популярности намеренно беременеть в 16 лет или ранее", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Депутат отметила, что любая ранняя беременность является кризисом, во время которого молодым девочкам нужно помогать, а не делать их звездами телевидения и интернета.

"Для них в нашей стране действуют кризисные центры, одним из направлений которых как раз и является помощь беременным школьницам. Им там предоставляют психологическую, юридическую и иные виды помощи, а главное – место, где можно жить", – поделилась Буцкая.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в стране, так как из-за таких шоу у женщин создается "ложный образ" идеального мужчины, хотя в реальности такого нет.

Спустя время председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов также предложил ограничить пиар турецких сериалов в РФ. По мнению Иванова, эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности.