Сенатор Пушков в своём телеграм-канал рассказал о цивилизационном самоубийстве стран Европы. По данным "РЕН-ТВ", вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о проблеме миграции в Европе. По его мнению, неспособность европейских государств справляться с потоком мигрантов приведёт к тому, что страны Европы совершат «цивилизационное самоубийство.

По словам сенатора Пушков, согласно Государственному департаменту США, для туристов из Америки в наши дни более безопасно ехать в Сальвадор, чем в такие страны как Франция, Британия, Швеция или Германия.

Согласно официальным данным, за последние более чем десять лет в Европу прибыло 7,5 млн мигрантов и "беженцев".