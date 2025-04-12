В Кремле объяснили молчание о подарках Путина Трампу

В Кремле отказались рассказать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника Стива Уиткоффа. Причины этого в интервью телеканалу «Россия» объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Репортер телеканала напомнил, что в прошлый раз через Уиткоффа российский президент передавал послания и подарки Трампу и поинтересовался у Пескова, могло ли такое быть и сейчас.

«Это, скажем так, личное. Речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», — ответил Песков.

В марте Уиткофф сообщил, что Путин заказал у известного российского художника портрет Трампа и подарил его американскому президенту.

Трамп обратился с призывом к России

Накануне Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа.