В МИД России ответили на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

Инициатива спецпосланника американского лидера Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между европейскими государствами и Россией является вариантом заморозки конфликта, заявил в эфире канала «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, реализация инициативы может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

Сохранение там милитаризации, формирование радикально настроенных элементов — это один из вариантов заморозки, который через какое-то время может быть реализован через новый уровень эскалации, — отметил дипломат.