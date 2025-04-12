Захарова заявила об ажиотаже вокруг выступления Лаврова на форуме в Турции

На международном форуме в Анталье Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой, он стал одной из наиболее важных и заметных персон мероприятия. Это свидетельствует о провале политики по искусственной «изоляции» России, которую вели западные «байденоиды». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию. Его пригласил турецкий коллега Хакан Фидан — для участия в проходящем в Анталье дипломатическом форуме.

В субботу Мария Захарова передала в соцсетях первые впечатления от форума. По ее словам, Лаврова «назвали дипломатической рок-звездой», атмосфера мероприятия производит незабываемое впечатление.

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«Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями. Люди стоят в несколько рядов, сидят на полу, несмотря на трансляции в интернете, хотят лично присутствовать», — написала Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, это «логичный результат провалившейся «изоляции».

«За что байденоиды боролись, на то и напоролись», — подытожила Захарова.

Анкара позиционирует дипломатический форум как площадку для переговоров представителей всего мира. Он был организован в 2021 году и проходит в четвертый раз. Ожидается, что в трехдневном форуме (11-13 апреля) примут участие более 20 глав государств и правительств, свыше 70 министров (включая более 50 глав МИД).