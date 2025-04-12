Лавров раскрыл, что должно было произойти с НАТО после развала СССР
Организация Североатлантического договора должна была прекратить существование после распада Советского Союза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, исчезновение угрозы в лице восточного блока лишило альянс оснований для существования.
НАТО должно было быть распущено, — отметил глава МИД.
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По словам Лаврова, с распадом Организации Варшавского договора завершилась прежняя геополитическая система, а следовательно, и угроза, на которую был изначально нацелен Североатлантический альянс. Несмотря на это, НАТО не только сохранилось, но и расширило свои амбиции. На данный момент блок позиционирует себя как гарант безопасности в регионе, что является «провальной» стратегией, подчеркнул Лавров.