Организация Североатлантического договора должна была прекратить существование после распада Советского Союза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, исчезновение угрозы в лице восточного блока лишило альянс оснований для существования.

НАТО должно было быть распущено, — отметил глава МИД.

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По словам Лаврова, с распадом Организации Варшавского договора завершилась прежняя геополитическая система, а следовательно, и угроза, на которую был изначально нацелен Североатлантический альянс. Несмотря на это, НАТО не только сохранилось, но и расширило свои амбиции. На данный момент блок позиционирует себя как гарант безопасности в регионе, что является «провальной» стратегией, подчеркнул Лавров.