Слова Владимира Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине являются шизофреническими.

Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

«Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — привёл его слова ТАСС.

Ранее Politico написал, что киевский режим предоставил европейским странам «список желаний» по размещению на своей территории так называемых миротворческих сил.

Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта

Исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заметила, что западные дипломаты в Вене сами не понимают идею «миротворцев» на Украине.