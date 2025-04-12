Лавров объяснил позицию Трампа по урегулированию ситуации на Украине

США понимают необходимость решения территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава МИД высказался о ситуации на Украине и политике США на Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции 11–13 апреля.

По словам Лаврова, единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «это понимает».

Министр отметил, что потенциал для продвижения между Россией и США есть всегда, страны могут иметь нормальные отношения.

Россия и США обсуждают возможности совместных проектов, это было предложение Вашингтона, Москва его не отвергла, уточнил Лавров.