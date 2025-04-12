Евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме, которое МИД России.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне», — подчеркнул министр.

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По его словам, во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Великобритания.

Также Лавров высказался по поводу НАТО, отметив, что альянс — собственный крупнейший враг.