В Кремле высказались об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа была полезной и эффективной, однако в ходе нее не обсуждалась детально подготовка к будущим переговорам с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

11 апреля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин провели встречу в Санкт-Петербурге. Переговоры длились 4,5 часа.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры России и США хорошо наладили обмен информацией через спецпредставителей и такие контакты «чрезвычайно полезны и весьма эффективны».

«Фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга. Канал, посредством которого можно от главы государства главе государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук», - пояснил он.

При этом пресс-секретарь президента России уточнил, что Владимир Путин детально не обсуждал со Стивеном Уиткоффом подготовку к будущей встрече со своим американским коллегой. Песков также подчеркнул, что любые переговоры «должны быть хорошо подготовлены».