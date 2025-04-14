В МИД России высказались о восстановлении отношений с Грузией

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «Известиям» выразил сожаление из-за того, что Тбилиси связывает восстановление отношений с Москвой с российской позицией по Абхазии и Южной Осетии.

«Решение Российской Федерации о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит. Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», — сказал дипломат.

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Он заявил, что для двустороннего сотрудничества есть много возможностей. Для республики РФ остается ключевым рынком по сбыту фруктов и вина, а России — лидер по поставкам в Грузию зерна и энергоносителей.

«Руководствуясь пониманием исторической тесной связи между нашими странами и народами, необходимости развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, российская сторона пошла в последние годы на очень существенные шаги», — сообщил дипломат.

Он упомянул восстановление прямого авиасообщения между странами и отмену визового режима для граждан Грузии.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона», — сказал Галузин.

По его словам, в этом вопросе для России ограничений нет.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в августе 2008 года, когда войска Грузии атаковали Южную Осетию. Россия, защищая жителей республики, ввела туда свои войска. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, в то время как Тбилиси до сих пор считает эти территории грузинскими.

Ранее премьер Грузии рассказал о своем видении отношений с Россией.