Раскрыты детали переговоров России и Турции

Одной из главных тем перегоровов российской и турецкой делегаций в Анталье стали перспективы развития двусторонней кооперации в энергетической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел (МИД) средиземноморской страны.

Кроме того, в ходе деловой встречи обсуждались вопросы, связанные с нормализацией судоходства в акватории Черного моря, и проблемы урегулирования конфликта на Украине, отметил собеседник агентства. Еще одной темой переговоров стала геополитическая ситуация в секторе Газа и Сирии, добавил он.

Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Турции

В двусторонних переговорах, как уточнялось ранее, приняли участие главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Они состоялись в кулуарах Анталийского дипломатического форума (ADF). Одной из главных тем должна была стать региональная повестка.

До этого в Турции состоялись переговоры России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине. Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз отмечал, что средиземноморская страна является оптимальной площадкой для проведения подобных встреч. Это обусловлено тем, что Турция «не преследует никаких целей» и занимает взвешенную нейтральную позицию по этой теме.